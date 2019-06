Grüne wählten Spitzenduo für Nationalratswahl

Rückenwind sieht die Grüne Spitzenkandidatin durch die Fridays For Future Bewegung, die sich in den vergangenen Monaten zu einer weltweiten Bewegung entwickelt hat. „Erstmals sind wir nicht alleine mit unserem kompromisslosen Eintreten für den Umwelt- und Klimaschutz. Tausende junge Menschen gehen dafür auf die Straße. Gemeinsam mit den vielen jungen Menschen in ganz Österreich werden wir für eine bessere Zukunft kämpfen. Diesen Rückwind wollen wir nützen, nicht nur für Klimaschutz, sondern auch um Umweltschutz, eine gerechte Bildungspolitik und Anstand und Glaubwürdigkeit zurück ins Parlament“, so Neßler.