Tauschgeschäft? Inter-Poker um Lazaro immer irrer

Neues Angebot

Inter lässt nun allerdings mit einer neuen Idee aufhorchen. Wie die „Bild“ berichtet, boten die Italiener Hertha zuletzt zwar nicht mehr Geld, sondern packten zu den 18 Millionen Euro (plus 2 Millionen Bonus) noch einen Spieler oben drauf. Es soll sich um den zentralen Mittelfeldmann Rigoberto Rivas handeln. Der 20-Jährige ist seit wenigen Tagen Nationalspieler von Honduras, aber nicht wirklich ein Supertalent. Denn in der Serie A kickte er noch nie. Aktuell ist er an Drittligist Ternana ausgeliehen, zuvor an Brescia. Droht der Transfer-Hammer aus österreichischer Sicht nun sogar noch zu platzen - oder legt Inter doch noch ein paar Millionen drauf?