Flüchtlingsdramen an Grenze zwischen USA & Mexiko

Dramatische Ereignisse an der Grenze zwischen den USA und Mexiko: Bilder, die laut Medienberichten die im Wasser liegenden Leichen eines Flüchtlings und seiner Tochter zeigen (siehe auch Video oben), haben am Mittwoch international Bestürzung ausgelöst. Der Chef der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde, John Sanders, trat nach nur zwei Monaten im Amt zurück, nachdem die katastrophalen Zustände in einem Auffanglager für minderjährige Einwanderer in Texas publik gemacht wurden.