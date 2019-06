Klimarettung auch im Kleinen

Unwetter am Wochenende, Tropenhitze in den kommenden Tagen - der Klimawandel ist auch in unseren Breiten angekommen. Kann man dagegen etwas tun? In Mödling will die Stadt Maßnahmen in ihrem Einflussbereich setzen. Dieser ist zwar zugegebenermaßen begrenzt - aber immerhin. Der Wille ist da, die Einigkeit noch nicht. Es geht um Notstand oder Manifest