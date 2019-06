Feuerwehr und Trachtenmusikkapelle Unken feiern

Den Auftakt machte machten bereits am Donnerstag der Frühschoppen mit anschließendem Brauchtumsnachmittag. Am Freitag geht mit viel Musik die Party ab. Am Samstagnachmittag und am Sonntagvormittag stehen die Vereine im Mittelpunkt. Abschließender Höhepunkt ist am Sonntag die Fahrzeugweihe des neuen Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr.