Diese Griller haben die besten Bewertungen

Wer sich einen Griller zulegen möchte, hat die Qual der Wahl. Bei der großen Auswahl an Gas-, Kohle- und Tischgrillern ist das auch kein Wunder. Vorher sollten Sie sich gut überlegen, wie viel Platz Ihnen für den Griller zur Verfügung steht. Auch sollten Sie die Maße der Grillfläche überdenken: Grillen Sie meistens für mehr Leute oder sind Sie nur zu zweit? Schaffen Sie sich keinen allzu großen Griller an, wenn Sie ihn nicht brauchen. Ein Kugelgrill ist die optimale Lösung für alle, die in einer kleinen Runde grillen. Oft reicht hier auch schon ein Tischgrill. Wenn Sie aber für eine große Familie Fleisch auflegen, sollten Sie eine größere Grillfläche wählen.