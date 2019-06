Wacker kündigt alle Büromitarbeiter, auch Hörtnagl

Er sei optimistisch, dass „Fußball-Tirol nun aufwacht“. Man habe jedenfalls schon „positive Signale“ vonseiten der Sponsoren und Partner. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in Tirol bzw. Entscheidungsträger so deppert sind, nicht zu erkennen, was hier an Möglichkeiten für die Zukunft aufgebaut wurde“, richtete Stocker, der eine erneute Kandidatur für die Präsidentschaft gegen Ende des Jahres offen ließ, einen Appell.