Semenya: Werde wie eine Laborratte missbraucht!

Semenya sieht das alles nicht so, sie fühlt sich als Frau und betonte mehrmals, dass sie sich keinesfalls einer Hormonbehandlung unterziehen werde. Der Veröffentlichung des Urteils konterte sie mit einer Anschuldigung: „Die IAAF hat mich in der Vergangenheit als menschliche Laborratte benutzt, um zu experimentieren, wie die Medikamente, die ich einnehmen muss, meinen Testosteronspiegel beeinflussen“, sagte sie. Derzeit darf sie starten, die Regelung ist seit einem Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts Ende Mai ausgesetzt. Damit darf die 28-Jährige bis auf weiteres auch wieder auf Strecken zwischen 400 Metern und einer Meile (1.609 Meter) antreten. Sie wird das auch tun. Wie ihr Management am Dienstag mitteilte, wird Semenya am 30. Juni über 800 m beim Prefontaine Classic in Kalifornien am Start stehen.