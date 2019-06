Stürmische Zeiten für die Windenergie in Salzburg

Windkraftprojekte wurden in Salzburg schon mehrere versenkt: Allen voran die Anlage am Lehmberg in Thalgau. Die Heeres-Radar-Anlage brachte das Projekt nach Naturschutzbedenken endgültig zu Fall. Es gab auch Bedenken von den Bürgermeistern aller Nachbargemeinden. Auch in Flachau wurde schon geplant: „Wir hätten uns das vorstellen können“, erinnert der Flachauer Bürgermeister Thomas Oberreiter an ein Projekt am Windsfeld auf 1750 Meter Seehöhe. Es wurde schließlich wegen schlechter Wirtschaftlichkeit nicht weiter verfolgt.