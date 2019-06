Drama um Hope Solo: Nach Fehlgeburt fast gestorben

Doch damit alleine war das Unglück noch nicht komplett: Die behandelnden Ärzte mussten der stets so unbeugsam gewesenen Ex-Fußballerin zudem mitteilen, dass sich eines der beiden Eier im Eileiter eingenistet hatte - das bedeutete unmittelbare Lebensgefahr! „Der Doktor meinte, ich sei kurz davor gewesen, zu sterben!“, so Solo in dem Interview.