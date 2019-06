„Resident Evil“-Erfinder macht Geisterjäger-Game

Mit „Resident Evil“ hat er sich zur Entwicklerlegende gemacht, jetzt hat Shinji Mikami („Resident Evil“, „The Evil Within“) gemeinsam mit Bethesda auf der Spielemesse E3 in Los Angeles sein neuestes Projekt präsentiert. In „Ghostwire Tokyo“ bekommt es der Spieler in der japanischen Hauptstadt mit dem Übersinnlichen zu tun, erforscht das mysteriöse Verschwinden etlicher Bürger und macht Jagd auf die Kräfte hinter dem Mysterium. Ein Veröffentlichungsdatum blieb man auf der E3 vorerst schuldig.