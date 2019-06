Tierpension vor dem Ruin, weil Kundin nicht zahlt

„Es ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll“, ist Eleonore Schandl von der Tierpension in Draßmarkt verzweifelt. Seit November sitzen zehn der insgesamt 27 Hunde bei ihr in den Zwingern, werden gefüttert und medizinisch versorgt. Geld hat die Tierfreundin kaum gesehen. „Seit Februar hat die Besitzerin keinen Cent mehr bezahlt. Sie kümmert sich auch nicht um ihre Vierbeiner“, sagt Schandl. Rund 11.000 Euro Schulden sind bis jetzt angelaufen, und es werden täglich mehr. An neue Besitzer vergeben darf Schandl die Tiere aber nicht, sie gehören noch immer der Frau, die mittlerweile bei ihrem Vater in Wien lebt. „Für mich ist der Verdienstentgang existenzgefährdend. Nicht nur dass die Hunde täglich Geld kosten, sind meine Zwinger besetzt und ich kann keine anderen Pensionshunde aufnehmen“, so Schandl.