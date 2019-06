Erzbergrodeo: Der größte Motorrad-Offroad-Event

Der größte Motorrad-Off-Road Event der Welt, das Erzbergrodeo, zieht in vier Tagen 45.000 Zuschauer an. Die Stimmung ist riesig. Top-Stars der Branche sind dabei, bei dem Qualifying-Rennen sind noch 1500 Piloten am Start. Im Hauptrennen machen 500 Motorräder mit, aber ins Ziel schaffen es nur mehr ganz wenige (Fünf Prozent der Teilnehmer). Hier im Video sehen Sie das Eisenerzer Top-Ereignis, eines der härtesten Rennen der Welt.