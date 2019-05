War Würge-Mörder mit Auto des Opfers unterwegs?

Zeugenaufruf

Deshalb war auch noch am Mittwoch ein weiterer Zeugenaufruf gestartet worden. Personen, die den Wagen der Frau, einen weißen Opel Corsa, oder andere Fahrzeuge am Dienstagabend zwischen 19 und 3.30 Uhr in der Bahnstraße im Bereich der sogenannten Forsthaide in Greinsfurth gesehen haben, werden ersucht, sich bei der Polizei zu melden.