Tote Frau in Gebüsch: Das sagt die Obduktion

Hilferuf via Facebook

Zuvor hatte bereits eine Tochter des 52-jährigen Opfers via Facebook um Mithilfe bei der Suche nach Zeugen, Beobachtungen und möglichen Hinweisen auf den oder die Täter gebeten. „Bitte helft uns ... unsere Mama wurde gestern in Amstetten umgebracht ... es ist beim Norma neben dem Cineplexx passiert ... es muss jemand was gesehen haben!“, schrieb die Frau auf Facebook. „Bitte teilt das so oft es geht! Danke!“, ist in dem Posting weiter zu lesen.