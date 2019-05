Hier verabschiedet sich Mercedes vom großen Lauda

Am Tag von Niki Laudas Begräbnis waren alle Augen auf Österreich und Wien gerichtet. Deswegen bemerkten es nur wenige, dass Mercedes ein rührendes Video postete, dass viele Erinnerungen an Niki Lauda beinhaltet. Zu sehen im Video sind Menschen, die den Alltag des Weltstar-Piloten begleiteten. Und fast alle haben eine besondere Erinnerung an ihren „Niki“.