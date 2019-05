DIESEN Spieler will Reals Präsident unbedingt

Real Madrids Präsident Florentino Perez hat in einem Interview mit dem spanischen Radiosender Onda Cero über einen Transfer geplaudert, den er unbedingt fixieren will. „Wir versuchen seit einigen Jahren, Eden Hazard zu Real Madrid zu holen. Ich habe sehr großes Interesse daran, dass er kommt und die Hoffnung, dass es in diesem Jahr klappt“, so der Klub-Boss.