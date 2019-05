Kein Kanzler diente bisher kürzer als Kurz

Wer hätte das gedacht: Durch den Misstrauensantrag, der der ÖVP-Übergangsregierung am Montag den Garaus macht, wird Sebastian Kurz zum am kürzesten dienenden Kanzler der Republik Österreich. Er hielt sich exakt 525 Tage, womit er sogar den bisherigen Rekordhalter, Christian Kern von der SPÖ, ablöst. Der häufig als Kurzzeitkanzler verspottete Kern war immerhin 580 Tage im Amt. Außerdem werden die fünf Übergangsminister der ÖVP nach knapp einer Woche zu jenen Ministern der Zweiten Republik, die mit Abstand am kürzesten amtierten.