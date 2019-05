DJI rüstet Drohnen mit Flugzeugerkennung aus

In vielen industriellen Modellen ist sie bereits integriert, jetzt hat sich der chinesische Hersteller DJI dazu verpflichtet, auch alle zivilen Drohnen ab einem Gewicht von 250 Gramm mit seiner AirSense-Funktion auszustatten. Das System soll helfen, Flugzeuge und Hubschrauber zu erkennen und so das Risiko einer Kollision in der Luft verringern.