Kasachstan: Land der Kontraste und Wunder

„Kasachstan ist auch eines der rohstoffreichsten und gleichzeitig am dünnsten besiedelten Länder der Welt“, erklärt Sergej, unser Reiseguide. Und wir wollen in die unendlichen Weiten Kasachstans eintauchen. Doch zuerst geht es direkt in das Tian-Shan-Gebirge, ins Skigebiet Shymbulak. Nur wenige Minuten außerhalb der 1,8-Millionen-Einwohner-Metropole Almaty wird die Luft klarer und auch dünner, denn mit der Seilbahn geht es bis hinauf in 3200 Meter Seehöhe, wo selbst im Frühjahr Schwünge in den Schnee gezogen werden und im Sommer gewandert werden kann sogar tagelang, ohne dabei nur einer einzigen Menschenseele zu begegnen. Dafür besteht die Chance, mit viel Glück einen der scheuen, seltenen und wunderschönen Schneeleoparden zu Gesicht zu bekommen, die hier ihre Spuren ziehen und auch das Wappen von Almaty prägen.