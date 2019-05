Ibiza war nicht nur eine „b‘soffene G‘schichte“!

Die Geste sollte in etwa so aussehen: Die FPÖ solle am 4. September 2017 - wenige Tage nach einem der beiden Treffen in Wien - eine ganz bestimmte OTS-Presseaussendung veröffentlichen. Tatsächlich habe Gudenus wenig später eine E-Mail an den Vertrauensmann mit der entsprechenden OTS-Meldung geschickt, in der es um den Strabag-Miteigentümer Hans Peter Haselsteiner und seine politischen Netzwerke geht, wie „SZ“ und „Spiegel“ berichten.