Gefürchtet, geliebt und bedroht: Die Honigbiene

Winterausfall liegt im „moderaten Bereich“

Aber es gibt auch positive Nachrichten: Etwa, dass der Winterausfall in Tirol „im moderaten Bereich liegt“, wie Hetzenauer erklärt. Statistisch seien die Daten zwar noch nicht ausgewertet, aber aus den Reaktionen der Imker ließe sich ablesen, dass der Ausfall in etwa zwischen 10 und 20 Prozent liege. Das sei in Anbetracht der Varroamilbe, die den Bienen sehr zu schaffen macht, eine relativ gute Zahl.