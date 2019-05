U21-Schlüsselspieler Grbic geht nach Frankreich!

Für Grbic ist es die zweite Auslandsstation nachdem er zwischen 2012 und 2016 vier Jahre in Stuttgart (Nachwuchs und 2. Mannschaft) tätig war. Vor seinem Engagement in Frankreich geht es für ihn aber noch nach Italien, wo Mitte Juni die U21-EM über die Bühne geht. Österreich trifft in der Gruppe B auf Serbien (17. Juni/Triest), Dänemark (20. Juni/Udine) und Deutschland (23. Juni/Udine).