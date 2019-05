Ilzer zur Austria? Jetzt spricht der WAC-Trainer

„Wollen am Stockerl stehen“

Spekulationen will er keine Beachtung schenken. Ilzers klare Antwort: „Ich will dieser Sache nicht zu viel Bühne geben. Das Entscheidende ist, dass wir als Mannschaft ein großes Ziel vor Augen haben. Die Meisterschaft biegt auf die Zielgerade ein, und wir wollen am Ende auf dem Stockerl dieser Bundesliga-Saison stehen.“