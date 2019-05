Kantersieg! WAC liegt voll auf Europa-League-Kurs

Am Erfolg der Gastgeber über St. Pölten gab es von Beginn an wenig Zweifel. Der WAC diktierte die Partie und fand einige Halbchancen vor, ehe Friesenbichler in der 32. Minute auf 1:0 stellte. Der Ex-Austrianer traf mit einem sehenswerten Schlenzer ins lange Eck. Die Niederösterreicher hatten nur eine richtig gute Gelegenheit auf den Ausgleich - Gartler schoss in der 40. Minute aus wenigen Metern über die Latte.