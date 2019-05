Mit Rad und Schiff durchs schöne Holland

Touren in Holland führen unter anderem in die Stadt Amsterdam mit ihren berühmten Grachten, in den geschäftigsten Hafen Europas – nach Rotterdam, in die Porzellanstadt Delft, nach Haarlem, mit einer Fülle an historischen Sehenswürdigkeiten. Oder auch in die Käsestadt Gouda und an die Strände und Dünen der Nordseeküste. Natürlich auch in den Blumenpark Keukenhof – das lässt sich vor allem in der Tulpenzeit kein Hobbygärtner entgehen.