Steirer wurde von Auto erfasst und starb

100 km/h dürfen Autos in der langgezogenen Linkskurve fahren, die von Lannach bergauf in Richtung Deutschlandsberg führt. Dort kam es am Freitagnachmittag zu dem tragischen Unfall: Ein 28-jähriger Autofahrer aus der Gegend erfasste einen 44-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit voller Wucht - dieser starb sofort an Ort und Stelle.