Klagsdrohung löste Welle der Empörung aus

Die beiden Männer hatten sich am 3. Februar bei einer Schneeschuhwanderung auf den Schönkahler in Zöblen verirrt, kamen nicht mehr weiter und mussten völlig durchnässt und entkräftet von der Bergrettung Tannheim geborgen werden. Als „Dankeschön“ schrieb einer der beiden, er ist auch Anwalt, einen gesalzenen Brief an die Landesleitung der Tiroler Bergrettung. Der Einsatz sei viel zu mannintensiv verlaufen, die Kosten von 2261 Euro für den Einsatz würden daher nicht bezahlt werden