Reisen im Van liegt wieder total im Trend

Alles, was in ist, muss natürlich einen Hashtag auf Instagram bekommen und derzeit finden sich unter #vanlife schon über fünf Millionen Postings von Usern, die ihren Urlaub auf vier Rädern verbringen. Manche in richtigen Wohnwägen, andere in umgebauten VW-Bussen. Dabei ist es erstaunlich, wie man aus so einem Gefährt ein gemütlliches Zuhause auf Zeit machen kann. Und es hat schon was, jeden Tag an einem anderen Ort aufzuwachen und abseits des Mainstream-Lebens ein paar ruhige Wochen zu verbringen und sich den wichtigen Dingen vielleicht wieder mehr bewusst zu werden.