Liverpool-Fans zündeten um 3:30 Uhr ein Feuerwerk

Die Spieler des FC Barcelona kamen schon am Montag in Liverpool an, vielleicht bereuen sie diese Entscheidung bereits. Denn um 3:30 Uhr in der Nacht kamen Liverpool-Fans beim Hotel an. Messi und Co. mussten die Nacht in einem Hotel verbringen, dessen Adresse den Fans wohlbekannt war. Und die Liverpool-Anhänger gaben den Gästen aus Barcelona auch eine nächtliche Serenade. Mit Feuerwerk und ein wenig Pyrotechnik. Ob die Barcelona-Spieler aufgewacht waren,ist ungewiss. Einer der Fans, der die ersten Raketen anzündete, schrie dem fliegenden Objekt nach: „Wach auf Mr. Messi!“ Angeblich unterdrückte die Lärmschutzwand die Geräusche problemlos.