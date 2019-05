Telekom-Marken: Kurzes Leben und teurer Abgang

„Drei“ verpflichtete sich zur Beseitigung von Orange

Bei der Übernahme des One-Nachfolgers Orange durch „Drei“ (Hutchison) hatte sich „Drei“ sogar vertraglich dazu verpflichtet, alle Spuren der Vorgänger-Marken zu beseitigen. Entsprechend wenige Markenrelikte von One und Orange sind daher in Österreich noch zu finden. Anders verhält es sich bei Chello. Die einstige Breitband-Internetmarke von UPC findet sich noch in vielen privaten E-Mail-Adressen in Wien.