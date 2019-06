Ist diese Frucht das neue Superfood 2019?

Wer einen Kirschbaum im Garten sein Eigen zählen kann, der sollte sich bald an die Ernte machen! Denn frisch vom Baum sind Sauerkirschen immer noch am gesündesten. Auch in gepresster Form, also als Saft, sind die roten Früchte besonders empfehlenswert. Weniger ratsam ist das Erhitzen der Früchte. Dadurch werden die meisten Inhaltsstoffe ausgekocht.