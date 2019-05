So heiß ist die neue Flamme von Boris Becker

Mehrmals wurden sie in den vergangenen Monaten gemeinsam gesichtet, aber ob Tennis-Legende Boris Becker nun mit ihr zusammen ist oder nicht, will niemand so genau beantworten. Doch weniger fotogen wird Layla Powell davon ohnehin nicht. Ein Umstand, dem sich auch Austro-Fotograf Manfred Baumann bewusst ist, weshalb er das britische Model zum Shooting bat. In London war es dann so weit. Dort nimmt Baumann momentan die Bilder für seinen Fine Nude Art Kalender 2020 auf - eines der Motive ist Powell.