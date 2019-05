Grubinger: „Das politische Klima ist angespannt“

Somit habe ich am vergangenen Dienstag mit Spannung den Auftritt des Kanzlers in der „ZiB 2“ bei Armin Wolf erwartet. Als Kurz die Pläne seiner Steuerreform erklärte, war ich durchwegs positiv überrascht und angetan. Ein großer Schritt, der tatsächlich eine spürbare Entlastung für viele Bürger bringen kann. Natürlich ist das alles von der wirtschaftlichen Entwicklung in den nächsten Monaten und Jahren abhängig. Sollte uns daraus ein neues Sparpaket drohen, wird aus einer guten politischen Idee ein Taschenspielertrick. Doch, so dachte ich, während der Bundeskanzler seine Steuerpläne offenbarte, ist das zuallererst eine verdammt gute Sache. Dies ist eine Reform, die auch von der SPÖ in großen Teilen mitgetragen werden sollte. Denn: Die politische Situation in Österreich erfordert es, dass vernünftige Kräfte zusammenrücken. Wir müssen aus den negativen internationalen Schlagzeilen rauskommen und da dürfen persönliche Eitelkeiten und Verletzungen aus vergangenen Zeiten keine Rolle spielen. Sebastian Kurz muss jetzt bald täglich ausrücken und das Unerklärliche erklären. Er muss dabei seine roten Linien regelmäßig überschreiten und, zum Schutz seines wild gewordenen Regierungspartners, selbst bizarre und teils unhaltbare Vorwürfe gegen die Opposition lancieren. Dabei gerät seine politische Agenda in den Hintergrund. Das kann niemand wollen. Denn gewählt wurde ein politisches Programm - keine Daueranpatzerei.