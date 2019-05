Deutlicher Rückgang bei Anzeigen in der Steiermark

Erstmals seit 20 Jahren gab es 2018 in Österreich weniger als 500.000 angezeigte Straftaten, nämlich 472.981. Das belegt die jüngste Kriminalstatistik. Gerade in der Steiermark ist das Minus bei den Anzeigen mit 8,5 Prozent (von 55.255 auf 50.573) deutlich ausgefallen, wie die Landespolizeidirektion am Donnerstag erklärte. „Die Kriminalstatistik für die Steiermark schaut sehr gut aus“, so Landespolizeidirektor Gerald Ortner. Die Aufklärungsquote stieg um rund drei Prozentpunkte. Herausforderung sei die Internetkriminalität.