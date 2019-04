Mit der Drohne auf Urlaub: Das müssen Sie beachten

„Die Gesetze sind in jedem Land so unterschiedlich, dass man sich einfach wirklich rechtzeitig informieren muss, was erlaubt ist und was nicht. Schlussendlich möchte man ja keine bösen Überraschungen im Urlaub erleben. Die Website des ÖAMTC bietet zum Beispiel eine wirklich gute Übersicht für Österreichs Reisende“, erläutert John-Lee Saez, Regional Director bei checkfelix.com.