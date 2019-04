Der Sommer beginnt in Neusiedl!

Am ersten Wochenende steigen die österreichischen Slalom-Meisterschaften im Windsurfen. Aushängeschild Marco Lang meldet sich dabei nach zuletzt gesundheitlichen Problemen zurück. Am Dienstag und Mittwoch gesellen sich die Stand-up-Paddler dazu. Sie machen - erstmals im Zuge der Euro-Tour - ebenfalls am Neusiedler See Station. Am zweiten Wochenende steigen die Kiter ein. Mit der Segel-Bundesliga, auch erstmals in Neusiedl, kumuliert die sportliche Action auf dem Wasser.