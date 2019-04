Ein Tanz zwischen Tod, Krieg und Lebenslust

Großzügige Leihgabe

Dank der großzügigen Leihgabe der Stiftung Kaiserschild des Industriellen Hans Riegel ( 2013) kann das nun erstmals in Graz gezeigt werden. Unter den gut 30 Ölgemälden holländischer Meister finden sich zahlreiche Landschafts- und Seebilder, aber auch Freizeitvergnügungen wie die Jagd, die Kunst und sogar das Eislaufen. Dazu kommen noch prächtige Stillleben, die einen Überfluss zeigen, von dem Menschen in Kriegszeiten bestenfalls träumen konnten. „Diese Dauerleihgabe ermöglicht es uns, die Lücken in unserer Sammlung zu füllen“, freuen sich Barbara Kaiser und Ulrich Becker.