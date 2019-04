Feuer am Waldrand geriet außer Kontrolle

Ärger über Verursacher

„Wir haben ihm noch gesagt, er soll auf keinen Fall ein Feuer anzünden“, ärgert sich die Leiterin des Tierheims und Gnadenhofs, Ingrid Stracke, die den Mann kennt. Die Tierfreundin hatte erst am Samstag in der „Steirerkrone“ davor gewarnt, länger liegende Äste und dergleichen anzuzünden, da sich dort gern allerhand Kleintiere einnisten. Es ist wie ein Hohn, dass gerade auf dem Grundstück ihres Vereins am selben Tag etwas passiert ist.