Bayrische Gesellschaft übernimmt das Nidec-Werk

Josef Pesserl war es, der die frohe Botschaft verkünden konnte. Der Arbeiterkammer-Präsident war, als Feuer am Dach war, so wie andere Politiker, etwa Othmar Karas, VP-Spitzenkandidat bei der Europawahl, nach Brüssel zur EU-Generaldirektion gepilgert. „Um zu retten, was zu retten ist!“