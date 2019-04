Geldtaschendieb (23) in Innsbrucker Lokal gefasst

„Der 23-Jährige wird verdächtigt, am Samstag gegen 2 Uhr Früh in einem Lokal in Innsbruck aus mehreren unbeaufsichtigten Handtaschen Geldtaschen gestohlen zu haben“, heißt es von Seiten der Polizei. Der Tunesier wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatanwaltschaft in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Bisher konnten zwei Geschädigte ausgeforscht werden. „Ob es noch weitere Geschädigte gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, erklärt die Exekutive.