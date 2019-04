Everest-Legende trauert: „Gott hat Seele gerufen“

„Krone“: Herr Habeler, Sie kannten den Kletterer David Lama von Kindesbeinen an?

Peter Habeler: Ja, er ist bereits mit vier Jahren in meine Kletterschule gekommen und war so talentiert, dass ich ihn zur Seite nahm und ihm prophezeite, dass er einmal Weltmeister werden würde! Vor zwei Jahren haben wir noch gemeinsam die Eiger Nordwand bezwungen.