Spitzenkoch sucht Ostereier am Strand

Ab an den Mondsee geht’s für Manuel und Nicole Horeth. „Eine steirische Osterjause mit Milchbrot, Schinken und Kren darf aber auch am Wasser nicht fehlen.“ Warum steirisch, der Mentalist ist doch Salzburger? „Eine Tradition, die wir von Freunden übernommen haben.“ Lamm kommt bei Koch Michael Bogensperger auf den Tisch. Allerdings nicht in seiner „Stub’n“ in Mauterndorf, sondern daheim. „Zu Ostern bleibt der Herd im Restaurant kalt, und die Mama kocht.“