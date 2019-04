Kulinarischer Abstecher in die schöne Steiermark

Selbstbedienung an der „Gemüsehaltestelle“

Den Nachmittag nützen wir, um Richards Produzenten kennenzulernen. Beim Steira Wirt findet man eine zeitgemäß interpretierte, traditionell steirische (Wirtshaus-)Küche ebenso wie fantasievolle Gourmetkreationen. Wichtig sind die besten Produkte aus der Region und dem Alpe-Adria-Raum. So besuchen wir Christa Wonisch, die in Hof bei Straden Gemüse auf zwei Hektar Fläche anbaut. Die Gegend ist klimatisch begünstigt – hier wachsen sogar steirische Melonen, was jedes Jahr im August mit einem Melonenfest (8. 8. 2019) auf dem Bauernhof gefeiert wird. Jetzt werden beispielsweise Ruccola, Taubnessel, Spinat, Radieschen und Mangold geerntet, was auch von jedermann an der „Gemüsehaltestelle“ in Selbstbedienung gekauft werden kann.