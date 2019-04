Guardiola nach dem Drama-Aus: „Es ist grausam“

Vier Tore in den ersten elf Minuten, insgesamt fünf Treffer vor der Pause - Manchester City und Tottenham schrieben am Mittwoch in der Champions League in mehrfacher Hinsicht Geschichte, lieferten sich im Viertelfinal-Rückspiel im Etihad Stadium einen irren Fight. Den City 4:3 gewann, was nach dem Hinspiel-0:1 zu wenig war. Tottenham schaffte dank der Auswärtstorregel erstmals den Einzug in das Halbfinale. Für City-Coach Pep Guardiola war das Drama-Aus einfach nur grausam - aber sehen und hören Sie selbst oben im Video.