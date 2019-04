200 Millionen Jahre alter Saurier-Abdruck entdeckt

Was für eine Entdeckung! Bei einer Antarktis-Expedition sind Forscher auf einen rund 200 Millionen Jahre alten versteinerten Saurier-Fußabdruck gestoßen. Es handle sich um die etwa handgroße Spur eines Tieres aus der Gruppe der Archosaurier, teilte die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) am Mittwoch in Hannover mit. Um welche Saurierart es sich genau handelt, ist unklar.