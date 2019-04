Steyr unterliegt bei 100-jährigem Jubiläum Wacker

Für Vorwärts Steyr hat es am Sonntag im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Liga einen weiteren Rückschlag gesetzt. Die Oberösterreicher unterlagen FC Wacker Innsbruck II am Tag des 100-jährigen Jubiläums der Vereinsgründung zu Hause mit 3:4 (1:3) und sind punktegleich mit dem SV Horn Tabellenletzter.