So wechseln Sie im Netz die „Staatsbürgerschaft“

Immer mehr Staaten - und zwar längst nicht mehr nur autoritäre wie China - versuchen, den internationalen Daten-Highway mit nationalen Gesetzen zu pflastern. In einigen Ländern gelten Upload-Filter oder Website-Sperren, länderspezifische Abgaben und Pflichten machen das Web zum juristischen Fleckerlteppich. Was man darf und was nicht, hängt künftig also vom Standort des Servers und jenem des Website-Besuchers ab. Doch der lässt sich ganz einfach ändern.