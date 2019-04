Daran erkennen Sie dubiose Facebook-Gewinnspiele

Es werden keine Gewinner bekanntgegeben

Ist das Facebook-Gewinnspiel laut Teilnahmeschluss beendet, aber unter dem Beitrag keine Benachrichtigung über einen Gewinner zu sehen, so kann dies ein Hinweis darauf sein, dass es sich um eine unseriöse Verlosung handelt. Bei einer Veröffentlichung muss dennoch die Privatsphäre des Gewinners beachtet werden. Entweder wird der Name also nur in Teilen gezeigt, also zum Beispiel „Manfred S. aus Frankfurt“, oder man wird in der Datenschutzerklärung vorher darauf verwiesen.