In „Pathway“ kämpfen Schatzjäger gegen die Nazis

In den Dreißigerjahren in der Wüste nach uralten Artefakten suchen, sich gegen Nazi-Schatzjäger verteidigen und in alten Ruinen nach Kostbarkeiten fahnden: „Pathway“ vom deutschen Entwickler Robotality versucht, die kultigen „Indiana Jones“-Streifen als Pixel-Rollenspiel im Stil von „Stardew Valley“ wieder aufleben zu lassen.